Многодетная россиянка родила в ванной двоих детей и избавилась от них

Жительница Кирова родила в ванной двоих детей и избавилась от них

В Кирове многодетная мать родила в ванной сына и дочь, после чего избавилась от них. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 26 декабря россиянка попросила знакомого посидеть с ее детьми, которые в тот момент спали, а сама отошла в ванную. Через некоторое время мужчина услышал крик и шум воды. Когда он попросил женщину открыть дверь, то увидел в раковине новорожденных мальчика и девочку без признаков жизни.

По информации издания, россиянка скрывала свою беременность от близких и после родов решила избавиться от младенцев. Известно, что она находится в разводе и воспитывает четверых детей, которых передали отцу.

Региональный Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело, сообщает портал. Саму россиянку после родов госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее жительница поселка Оленевод Приморского края родила ребенка и сожгла его в печке. На пропажу младенца обратили внимание соседи россиянки, которые и вызвали правоохранителей.