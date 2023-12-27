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06:33, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Польшу обвинили в помощи Украине вместо своим гражданам

Журналист Важеха: Польша ставит интересы Украины выше потребностей граждан

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что страна начала ставить интересы Украине выше потребностей граждан. Об этом он написал в социальной сети X.

Важеха обвинил Польшу в помощи Украине вместо своим гражданам и подчеркнул, что этот факт его шокирует.

«Польское правительство должно прежде всего защищать польских граждан. Но я понимаю, что полиция уже приспособилась к новому порядку и к новой волне вынужденной любви к Украине», — отметил он.

Таким образом он прокомментировал публикацию депутата партии «Конфедерация» Рафала Меклера, рассказавшего историю поляка, на машину которого в пробке напала группа украинских дальнобойщиков. В автомобиле вместе с ним находились его супруга и маленькая дочь. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Марина Совина
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