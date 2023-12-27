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02:44, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

В Польше сравнили отправку оружия Украине с госизменой

Автор Myśl Polska Пяста сравнил отправку польского оружия Украине с госизменой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Обозреватель Пшемыслав Пяста прокомментировал отправку польской техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

Автор сравнил отправку оружия Украине с госизменой и подчеркнул, что это вредит самой Польше.

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«Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — подчеркнул он.

Кроме того, Пяста призвал привлечь к уголовной ответственности бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, бывших министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака и ряда других политиков, выступавших за помощь Киеву.

Ранее Польша заявила о требовании мобилизации всего мира из-за Украины. Об этом объявил новый действующий премьер-министр страны Дональд Туск

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      Марина Совина
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