В Польше сравнили отправку оружия Украине с госизменой

Автор Myśl Polska Пяста сравнил отправку польского оружия Украине с госизменой

Обозреватель Пшемыслав Пяста прокомментировал отправку польской техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

Автор сравнил отправку оружия Украине с госизменой и подчеркнул, что это вредит самой Польше.

«Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — подчеркнул он.

Кроме того, Пяста призвал привлечь к уголовной ответственности бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, бывших министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака и ряда других политиков, выступавших за помощь Киеву.

Ранее Польша заявила о требовании мобилизации всего мира из-за Украины. Об этом объявил новый действующий премьер-министр страны Дональд Туск