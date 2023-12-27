Израильский солдат проснулся из-за ночного кошмара и ранил сослуживцев

JP: солдат ЦАХАЛ расстрелял стену из-за ночного кошмара и ранил сослуживцев

Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находившийся вместе со своим отрядом на отдыхе в лагере в Ашкелоне, проснулся посреди ночи из-за кошмара и начал стрелять в стену, ранив несколько сослуживцев, сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Военный, предположительно, страдающий посттравматическим синдромом (ПТСР), проснулся ночью от кошмара и внезапно начал стрелять в стену спальни», — пишет издание.

Отмечается, что несколько других бойцов были ранены осколками. Военная полиция начала расследование данного инцидента.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он обвинил турецкого лидера в геноциде курдов и аресте журналистов, назвав его последним человеком, который должен поучать других.