В США с туриста посреди дня под дулом пистолета сняли Rolex за 4 миллиона рублей

NBC Miami: туриста из Канады ограбили под дулом пистолета во Флориде

Канадского туриста ограбили под дулом пистолета в США и сняли с него Rolex за четыре миллиона рублей. Инцидент попал на видео, которым делится портал NBC Miami.

Известно, что кража произошла посреди дня 9 декабря в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. На опубликованных кадрах видно, как двое неизвестных мужчин тащат третьего по земле, в то время как его супруга пытается защитить мужа. При этом за кадром слышны крики: «Кто-нибудь, позвоните в полицию! Звоните 911!»

В итоге злоумышленникам удалось сорвать с руки путешественника часы Rolex 1950-х годов стоимостью 45 тысяч долларов (почти 4,2 миллиона рублей) и скрыться с места преступления. На ролике видно, как грабители запрыгнули в поджидавший их автомобиль.