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02:13, 27 декабря 2023Бывший СССР

Вступление Украины в ЕС и НАТО назвали ложным путем

Депутат Рады Шевченко назвал вступление Украины в Евросоюз и НАТО ложным путем
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко прокомментировал планы украинских властей добиться вступления страны в ЕС и НАТО. Об этом он высказался в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву, опубликованном на YouTube.

Политик назвал вступление Украины в Евросоюз и НАТО ложным путем и подчеркнул, что это следует признать.

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«А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой», — отметил он.

Шевченко добавил, что ряд известных генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступили против членства страны в Североатлантическом альянсе. Они допускают, что страна может полностью потерять свою субъектность.

Украине предоставили статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. Отмечалось, что после этого стране необходимо провести ряд внутренних реформ. Премьер-министр Албании, другой страны-кандидата на членство в ЕС, Эди Рама при этом подчеркнула, что Украине не дадут быстро войти в состав Евросоюза.

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      Марина Совина
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