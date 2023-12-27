Отчим несколько месяцев насиловал 10-летнюю падчерицу и попал за решетку

В Таиланде 10-летняя девочка несколько месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. Об этом сообщает The Thaiger.

52-летний мужчина, живущий в провинции Сарабури, с сентября насиловал падчерицу. При этом он настолько ее запугал, что девочка боялась рассказывать об этом взрослым. В конце концов учителя заметили, что она давно не появляется в школе и поговорили с ее подругой. Та знала, в чем причина, и объяснила им, что происходит.

Когда об этом узнали другие члены семьи, мать девочки встала на защиту преступника и попросила не обращаться в полицию. Однако бабушка пострадавшей осталась непреклонна и вместе с руководством школы подала заявление в правоохранительные органы.

Врачи обнаружили у девочки признаки сексуального насилия и определили, что она находится в нестабильном эмоциональном состоянии. После этого насильника арестовали и обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой в возрасте до 13 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярную учительницу, которая в 2007 году совратила школьника. По версии следствия, женщина впервые вступила в неподобающие отношения с подопечным, когда ему было 15 лет.