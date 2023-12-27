Песков рассказал о противоречиях в ЕС из-за Украины

Песков: в ЕС появились серьезные противоречия по вопросу помощи Украине

В Европейском союзе (ЕС) появились серьезные противоречия по вопросу помощи Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в США прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается. Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют эти деньги. Главное, по его словам, что постепенно это доходит и дойдет еще полнее до налогоплательщиков этих стран.

Ранее Украине предрекли темные времена в 2024 году. США пока не могут поддержать Украину, поэтому армия страны ограничит свои действия запуском беспилотников по территории России, пишет Financial Review.