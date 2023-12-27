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15:09, 27 декабря 2023Мир

Песков заявил о росте уровня коррупции на Украине из-за денег ЕС

Песков: деньги ЕС приводят к росту уровня коррупции на Украине

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Деньги Европейского союза (ЕС) идут не на созидание, а на войну, и лишь приводят к росту уровня коррупции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит», — отметил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что европейские и американские элиты знают об уровне коррупции на Украине и том факте, что выделяемые средства разворовываются.

Ранее Песков заявил, что в ЕС появились серьезные противоречия по вопросу помощи Украине. «Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег», — сказал представитель Кремля.

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      Максим Габриелян
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