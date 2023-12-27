Москвичам стали доступны новогодние подарки от особенных мастеров

Москвичи смогут поддержать людей с инвалидностью, купив подарок на маркетплейсе

В преддверии Нового года и Рождества москвичи могут приобрести уникальные подарки, изготовленные руками мастеров с особенностями здоровья, на онлайн-платформе «Москва — добрый город». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, марктеплейс стал первым подобным государственным социальным проектом. Всего в нем представлены 1,5 тысячи эксклюзивных художественных и ремесленных изделий из разных материалов и в различных техниках, которые изготовили вручную люди с инвалидностью в открытых при поддержке города мастерских 40 некоммерческих организаций.

В каталог вошли более 200 видов новогодних подарков и украшений, которые впервые выделены в отдельный раздел. «Каждое изделие, представленное на социальном маркетплейсе, — уникальная вещь. Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать», — рассказала Ракова.

Для удобства покупателей товары в каталоге систематизированы по девяти категориям. Это бижутерия, вязаные и шерстяные товары, декор и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и фанеры, полиграфия, текстиль, фарфор и фаянс, прочая продукция. Каждое изделие выполнено в самых разных техниках под руководством дизайнеров и при поддержке опытных наставников.

Вице-мэр добавила, что многие столичные компании и учреждения также оформили на маркетплейсе заказы для своих клиентов, сотрудников и партнеров.

В числе постоянных участников проекта такие организации как «Изумрудный город», «Бабушкин клубок», «Время перемен», центр «Ремесла», фонды «Творческое объединение «Круг», «Даунсайд Ап», «Жизненный путь», «Мозаика счастья», «Дом слепоглухих» в Пучково, «Гольфстрим», а также общество инвалидов «Равные возможности», центр «Турмалин» и другие.

Первый в России государственный социальный маркетплейс онлайн-магазинов НКО «Москва — добрый город» создан в 2021 году. Платформа дает людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или в трудной жизненной ситуации возможность выразить себя через творчество, быть востребованными, найти новых друзей, развивать социальные навыки, работать и зарабатывать. Проект реализует специализированный центр занятости «Моя карьера».

