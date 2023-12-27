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11:04, 27 декабря 2023Силовые структуры

Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в российском общежитии

В общежитии Кузбасса подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних

Фото: Unsplash

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 17-летнего местного жителя с ножом на троих несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас следователем решается вопрос о предъявлении подростку обвинения по статьям 105 и 30, 105 УК РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь на 26 декабря в общежитии между семью россиянами произошел конфликт, в результате которого фигурант ранил 16-летнего молодого человека, лишив его жизни. Он также ударил ножом 14 и 17-летних подростков. Их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подростка, ранившего друга ножом в живот.

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