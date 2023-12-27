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20:03, 27 декабря 2023Силовые структуры

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников

В Московской области задержали курьера телефонных мошенников

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Московской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве 24-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в среду, 27 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

По данным силовиков, молодой человек работал курьером у телефонных мошенников. Его коллеги попытались обмануть 73-летнюю пенсионерку, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Схема была типичная: лжесотрудник правоохранительных органов предупредил женщину о мошенниках, которые якобы пытаются оформить на нее кредит, и заявил, что нужно срочно снять деньги в банке.

Пенсионерка засомневалась в правдивости информации и связалась с сыном. Вместе они обратились в полицию, и все дальнейшие действия проходили под оперативным контролем. Вскоре подозреваемый прибыл домой к пожилой женщине, которая передала ему 1,3 миллиона рублей. Сразу после этого молодой человек был задержан. У него обнаружили пакет с деньгами и мобильный телефон с пошаговой инструкцией, как обманывать пожилых людей.

Задержанный пояснил, что нашел работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл работодатель, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от суммы. На время расследования курьера отправили в СИЗО.

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      Владимир Седов
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