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15:44, 27 декабря 2023Силовые структуры

Полиция проверит мужчину за нападение на семью с ребенком в российском регионе

В Петербурге полиция проверит мужчину, напавшего на супругов с ребенком

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге полиция проводит проверку в отношении мужчины, который напал на семейную пару с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт попал на видео и был опубликован в интернете. На кадрах видно, как мужчина несколько раз набрасывается на незнакомца и выбивает из его рук телефон. Он также оскорбляет женщину и ломает шлагбаум.

При этом мужчина представляется хозяином дома, нецензурно выражается и не реагирует на призывы успокоиться. По словам супругов на видео, мужчина также ударил ребенка. На записи слышен детский плач.

Полицейские установили личность мужчины, принимаются меры к его задержанию.

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      Илона Палей
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