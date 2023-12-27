Полиция проверит мужчину за нападение на семью с ребенком в российском регионе

В Петербурге полиция проверит мужчину, напавшего на супругов с ребенком

В Петербурге полиция проводит проверку в отношении мужчины, который напал на семейную пару с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт попал на видео и был опубликован в интернете. На кадрах видно, как мужчина несколько раз набрасывается на незнакомца и выбивает из его рук телефон. Он также оскорбляет женщину и ломает шлагбаум.

При этом мужчина представляется хозяином дома, нецензурно выражается и не реагирует на призывы успокоиться. По словам супругов на видео, мужчина также ударил ребенка. На записи слышен детский плач.

Полицейские установили личность мужчины, принимаются меры к его задержанию.

