После вмешательства прокуратуры медикам из ДНР вернули миллионы рублей соцвыплат

Прокуратура ДНР добилась выплаты более 10 миллионов рублей фельдшерам из Донецка

После вмешательства прокуроров фельдшерам скорой помощи из Донецка вернули более 10 миллионов рублей социальных выплат. Об этом «Ленте.ру» заявили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщило ведомство, в ходе проверки по факту коллективного обращения медиков станции скорой помощи при Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (РЦЭМПиМК) ДНР было установлено, что с января по декабрь 2023 года 59 фельдшеров не получали предусмотренные законом надбавки.

Чтобы устранить выявленные нарушения, прокуратура внесла представление главному врачу медицинского учреждения. В результате фельдшерам вернули положенные им выплаты.

Ранее в Красноярском крае фельдшеры скорой помощи Абанской районной больницы пригрозили уволиться всем коллективом из-за низких зарплат. В видеообращении к президенту России Владимиру Путину и губернатору Михаилу Котюкову они заявили, что, согласно майским указам главы государства, они должны получать в районе 75 тысяч рублей, однако при повышении заработной платы в июле 2023 года медиков лишили доплаты за стаж работы и снизили стимулирующие выплаты.