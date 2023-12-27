Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 27 декабря 2023Россия

После вмешательства прокуратуры медикам из ДНР вернули миллионы рублей соцвыплат

Прокуратура ДНР добилась выплаты более 10 миллионов рублей фельдшерам из Донецка

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

После вмешательства прокуроров фельдшерам скорой помощи из Донецка вернули более 10 миллионов рублей социальных выплат. Об этом «Ленте.ру» заявили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщило ведомство, в ходе проверки по факту коллективного обращения медиков станции скорой помощи при Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (РЦЭМПиМК) ДНР было установлено, что с января по декабрь 2023 года 59 фельдшеров не получали предусмотренные законом надбавки.

Чтобы устранить выявленные нарушения, прокуратура внесла представление главному врачу медицинского учреждения. В результате фельдшерам вернули положенные им выплаты.

Ранее в Красноярском крае фельдшеры скорой помощи Абанской районной больницы пригрозили уволиться всем коллективом из-за низких зарплат. В видеообращении к президенту России Владимиру Путину и губернатору Михаилу Котюкову они заявили, что, согласно майским указам главы государства, они должны получать в районе 75 тысяч рублей, однако при повышении заработной платы в июле 2023 года медиков лишили доплаты за стаж работы и снизили стимулирующие выплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Раскрыты подробности тайной жизни российских телезвезд

      11-летний россиянин приехал в Петербург и созвонился с Путиным

      На Украине попытались понять причины покупки снаряжения у волонтеров

      Актер Назаров назвал извинившихся за голую вечеринку артистов «чушпанами»

      В России резко подорожали автомобили из одной страны

      Россиянин в трусах свис с кондиционера на 12 этаже дома и попал на видео

      Российского депутата уличили в незаконной постройке бани

      Пушилин заявил о стремлении Российской армии взять Авдеевку как можно быстрее

      Отец и сын отомстили сотруднику ДПС за арест авто в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости