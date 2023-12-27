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15:27, 27 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее ипотеки в России

Эксперт Уфимцева: ипотечные ставки на вторичном рынке снизятся

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В 2024 году ипотечные ставки на вторичном рынке жилья могут снизиться. Будущее ипотеки предсказала руководитель онлайн-центра ипотеки и недвижимости Анастасия Уфимцева, передает aif.ru.

Эксперт считает, что к июлю следующего года льготную ипотеку окончательно закроют, после чего в России останутся только адресные льготные программы. При этом летом Центробанк может начать снижать ключевую ставку, а вслед за ней понизятся и ставки на рынке «вторички».

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута добавил, что при наличии хорошего и ликвидного варианта имеет смысл взять ипотеку по нынешним условиям. «Да, она не такая выгодная, как в предыдущие годы. Но в этой ситуации можно выиграть на стоимости квадратного метра. В любом случае ключевая ставка — это история относительная: сегодня она высокая, через полгода и к концу 2024 года, по прогнозам, ключевая ставка будет корректироваться и меняться. То есть в условиях высокой ключевой ставки выгодно покупать квартиру, потому что цена на нее может быть ниже», — пояснил специалист.

Ранее Ракута спрогнозировал снижение цен на вторичное жилье в начале 2024 года. Он объяснил это падением спроса на готовые объекты после повышения ключевой ставки.

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      Александра Качан
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