В России высказались о возможности новогоднего перемирия с Украиной

Депутат Чепа назвал возможным новогоднее перемирие между Россией и Украиной

Новогоднее перемирие между Россией и Украиной возможно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все возможно, если для этого есть какое-то желание. Но с официальным Киевом договариваться невозможно. Здесь важно, чтобы перемирие не использовали как провокацию и как возможность передислокации», — высказался депутат.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что перемирия на Украине не будет, пока президент США Джо Байден остается у власти.

В свою очередь координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пообещал, что США не станут диктовать Украине условия перемирия. Он отметил, что только президент страны Владимир Зеленский и украинский народ должны определять условия мирных переговоров.

