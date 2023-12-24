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13:41, 24 декабря 2023Мир

На Украине оценили возможность перемирия с Россией

Экс-премьер Украины заявил, что Байден не позволит стране закончить конфликт
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил о том, что президент США Джо Байден не позволит стране закончить конфликт с Россией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст [президенту Украины Владимиру] Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена», — оценил возможное развитие событий Азаров.

По его мнению, глава США продолжит поддерживать Украину, «опекая и финансируя своих украинских марионеток», надеясь хоть на какие-то успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США утратили экономическое лидерство. По словам парламентария, попытки вернуть лидерство путем развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов и разрушения экономики Европы не принесли должных результатов.

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      Анастасия Астахова
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