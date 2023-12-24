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11:39, 24 декабря 2023Россия

Володин заявил об утрате США экономического лидерства

Спикер Госдумы Володин: США утратили экономическое лидерство
СюжетСанкции против России:
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США утратили экономическое лидерство. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, попытки вернуть лидерство путем развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов и разрушения экономики Европы не принесли должных результатов.

«Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы. В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что президент США Джо Байден лишает страну последнего преимущества, так как такие угрозы не добавляют доверия ни самому государству, ни его валюте. «Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Процесс набирает обороты», — резюмировал парламентарий.

Ранее Володин рассказал, что Запад потерял более 103 миллиардов долларов из-за введенных против России санкций.

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      Анастасия Астахова
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