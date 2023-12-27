Производитель популярного антибиотика объяснил отказ от его выпуска в России

Astellas объяснил отказ от выпуска вильпрафена в России стратегией компании

Фармкомпания Astellas из Японии, которая прекратила выпуск антибиотика вильпрафен в России, решила остановить производство и для мирового рынка в связи со стратегией компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Astellas уточнили, что по итогам глобального бизнес-анализа, проведенного в 2020 году, было решено прекратить выпуск антибиотика в таблетках и в виде суспензии.

Пациенты всегда являются нашим приоритетом. Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России Astellas

По словам источника издания, такой шаг фармацевтической компании является вынужденным и вызван дефицитом субстанции в мире. О соответствующем решении компания уведомила Минздрав 28 декабря 2020 года (тогда это касалось прекращения выпуска таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и суспензий). О прекращении производства диспергируемых таблеток вильпрафен солютаб Аstellas сообщила министерству 31 марта 2023 года.

Для чего применяют вильпрафен? Вильпрафен применяют при инфекциях верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, инфекциях кожных покровов и мягких тканей, а также других заболеваниях.

Отзыв регистрации препарата запланирован на 2024 и 2026 годы. В Astellas после окончания производства популярного антибиотика заявили, что существуют возможные альтернативные варианты лечения. В свою очередь, в Минздраве указали на возможность замены популярного антибиотика азитромицином или кларитромицином — лекарственными средствами, по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот.

По словам инфекциониста Татьяны Когут, интерес к антибиотику, производство которого прекращено, может быть связан с подъемом заболеваемости микоплазменной инфекцией. Его единственное отличие от аналогов — азитромицина и кларитромицина — связано с возможностью применения беременными и в период лактации. В других антибиотиках нет прямого утверждения об этом — соответствующее решение отдается на усмотрение врача, добавила специалист.

22 декабря стало известно, что японская фармкомпания Astellas прекратит выпуск антибиотика вильпрафен в России. Речь идет о лекарственных препаратах вильпрафен и вильпрафен солютаб, которые выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье».

Впоследствии Минздрав, комментируя ситуацию, уточнил, что остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях хватит примерно на полгода. Данные главных внештатных специалистов Минздрава России свидетельствуют о возможности замены лекарственных препаратов с действующим веществом джозамицин в терапии, заявили в ведомстве.