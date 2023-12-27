Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 27 декабря 2023Россия

Производитель популярного антибиотика объяснил отказ от его выпуска в России

Astellas объяснил отказ от выпуска вильпрафена в России стратегией компании

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Фармкомпания Astellas из Японии, которая прекратила выпуск антибиотика вильпрафен в России, решила остановить производство и для мирового рынка в связи со стратегией компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Astellas уточнили, что по итогам глобального бизнес-анализа, проведенного в 2020 году, было решено прекратить выпуск антибиотика в таблетках и в виде суспензии.

Пациенты всегда являются нашим приоритетом. Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России

Astellas

По словам источника издания, такой шаг фармацевтической компании является вынужденным и вызван дефицитом субстанции в мире. О соответствующем решении компания уведомила Минздрав 28 декабря 2020 года (тогда это касалось прекращения выпуска таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и суспензий). О прекращении производства диспергируемых таблеток вильпрафен солютаб Аstellas сообщила министерству 31 марта 2023 года.

Для чего применяют вильпрафен?

Вильпрафен применяют при инфекциях верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, инфекциях кожных покровов и мягких тканей, а также других заболеваниях.

Отзыв регистрации препарата запланирован на 2024 и 2026 годы. В Astellas после окончания производства популярного антибиотика заявили, что существуют возможные альтернативные варианты лечения. В свою очередь, в Минздраве указали на возможность замены популярного антибиотика азитромицином или кларитромицином — лекарственными средствами, по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот.

По словам инфекциониста Татьяны Когут, интерес к антибиотику, производство которого прекращено, может быть связан с подъемом заболеваемости микоплазменной инфекцией. Его единственное отличие от аналогов — азитромицина и кларитромицина — связано с возможностью применения беременными и в период лактации. В других антибиотиках нет прямого утверждения об этом — соответствующее решение отдается на усмотрение врача, добавила специалист.

22 декабря стало известно, что японская фармкомпания Astellas прекратит выпуск антибиотика вильпрафен в России. Речь идет о лекарственных препаратах вильпрафен и вильпрафен солютаб, которые выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье».

Впоследствии Минздрав, комментируя ситуацию, уточнил, что остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях хватит примерно на полгода. Данные главных внештатных специалистов Минздрава России свидетельствуют о возможности замены лекарственных препаратов с действующим веществом джозамицин в терапии, заявили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Задача точно будет выполнена» Глава «Газпрома» заявил о выделении рекордных 270 миллиардов рублей на газификацию России

      «Роскосмос» раскрыл уровень потерь после отказа Запада от сотрудничества

      Названы худшие игры для ПК

      Самый дорогой отдых россиян на Новый год обошелся по цене автомобиля

      Ценам на один тип жилья в России предрекли снижение

      11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте

      Слуцкий возглавил футбольный клуб в Китае

      На Западе указали на расширение конфликта на Ближнем Востоке

      Грабитель ворвался в российский банк и сбежал после отказа выдать ему деньги

      Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости