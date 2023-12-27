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13:07, 27 декабря 2023Бывший СССР

В России отреагировали на протесты в Абхазии из-за передачи госдачи Москве

Сенатор Карасин назвал протесты в Абхазии искусственно нагнетаемыми
СюжетПротесты в Москве
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Совет Федерации РФ / Globallookpress.com

Протесты в Абхазии из-за передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России — это искусственно нагнетаемая ситуация. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Межправительственное соглашение [о передаче госдачи в Пицунде в собственность России] было подписано, если я не ошибаюсь, в начале 2022 года. То есть почти два года тому назад. И сейчас большинством голосов оно было ратифицировано парламентом Абхазии, поэтому оно вступило в законную силу», — рассказал сенатор.

По словам Карасина, попытки дестабилизировать ситуацию в мире не новы.

«Мы уже привыкли к тому, что наши бывшие партнеры из так называемого западного сообщества спят и видят, чтобы найти возможности дестабилизации ситуации на Кавказе, включая Абхазию. Я думаю, что абхазское руководство достаточно прочное и справится с этим», — заключил он.

Ранее в Абхазии начались акции протеста. Оппозиционные силы потребовали исключить из повестки заседания вопрос ратификации межправительственного соглашения о передаче государственной дачи в Пицунде в собственность России. По мнению оппозиции, документ противоречит конституции Абхазии, в связи с чем протестующие требуют доработать его. Несмотря на это, парламент Абхазии утвердил соответствующий документ.

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