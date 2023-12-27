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16:53, 27 декабря 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о стремлении Российской армии взять Авдеевку как можно быстрее

Пушилин: Российская армия делает все, чтобы взять Авдеевку как можно быстрее
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская армия делает все, чтобы быстрее взять Авдеевку. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку», — сказал он.

Пушилин объяснил стремление освободить город потребностями Донецка и других населенных пунктов региона.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал, что Россия может взять Авдеевку, и призвал не устраивать из этого «шоу или скорбь». Он заметил, что ведение военных действий подчиняется своим законам, не зависящим от того, понравится это депутатам или журналистам.

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      Алевтина Запольская
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