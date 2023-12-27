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15:20, 27 декабря 2023Ценности

Раскрыто содержимое подарка номинантам «Золотого глобуса» на 46 миллионов рублей

Номинанты «Золотого глобуса» получат подарок с содержимым на 46 миллионов рублей

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Журналисты Page Six раскрыли содержимое роскошного подарка, который получат все номинанты и победители премии «Золотой глобус». Подробности опубликовано на сайте издания.

Выяснилось, что знаменитости получат презент, общая стоимость которого составила более 500 тысяч долларов (46 миллионов рублей). В него войдут отдых на яхте в Индонезии за 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей), путешествия на Острова Кайман, а также поездки в Новую Зеландию и курорт Пунта Мита.

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Кроме того, гостям преподнесут членство в клубе частных авиаперевозок XOJet номиналом 10 тысяч долларов (917 тысяч рублей), осетровую икру, эксклюзивный алкоголь и самое дорогое в мире вино Liber Pater, цена которого составляет 193 тысячи долларов (17,7 миллиона рублей). Вдобавок организаторы подарят гостям крем бренда американского актера Брэда Питта и другие уходовые средства сегмента люкс.

Среди прочего знаменитостям предоставят карту на посещение звездного тату-салона, а один из счастливчиков также удостоится пары изумрудных сережек из коллаборации Coomi x Muzo, стоимостью 69 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей).

Ранее стали известны номинанты премии «Золотой глобус-2024».

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      Майя Пономаренко
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