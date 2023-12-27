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22:48, 27 декабря 2023Мир

В США предрекли скорый развал обороны ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: оборона ВСУ развалится после освобождения Марьинки

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек развал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вскоре после освобождения Марьинки российскими войсками. Об этом он рассказал в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад», — заявил Риттер.

Он отметил, что российские военные смогли добиться серьезного прорыва укрепленных районов ВСУ на данном участке фронта. По его словам, после отступления украинских сил из города им придется перераспределить имеющиеся ресурсы для дальнейших действий. Однако ВСУ не обладают такими ресурсами, подытожил экс-разведчик.
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Ранее стало известно, что Украина, скорее всего, уже получила от Запада первую партию истребителей F-16. Об этом свидетельствуют заявления Киева о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море, а также просьбы Киева Западу не анонсировать передачу новых вооружений.

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      Марина Совина
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