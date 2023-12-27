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12:24, 27 декабря 2023Россия

Россиянин провел опыт с петардой и выбил зубы шестилетнему сыну

Житель Омска взорвал петарду в холодильнике и выбил зубы шестилетнему сыну

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Омска повторил опыт из увиденного в интернете ролика и случайно выбил зубы своему шестилетнему сыну. Об этом пишет региональная прокуратура в Telegram.

Как выяснило ведомство, 26 декабря 34-летний отец троих детей взрывал с ними петарды во дворе частного дома. Одно из изделий мужчина поместил внутрь старого холодильника, а сыновей отвел на безопасное расстояние. Однако после взрыва один из мальчиков, находившийся на расстоянии восьми метров от эпицентра, упал на землю.

Прокуратура установила, что в результате опыта от холодильника в лицо ребенку отлетела деталь, которая нанесла ему травмы нижней губы и челюсти, а также лишила передних зубов. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Челябинской области мужчина лишился из-за взрыва петарды руки. Он находился в квартире, когда изделие сдетонировало, в результате чего ему оторвало кисть.

Похожий случай произошел в Нальчике. Там во время игры с петардами лишился пальцев девятилетний мальчик. Ребенок нашел пиротехнику дома, вынес ее во двор и начал с ней играть, после чего изделие взорвалась у него в руке.

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      Константин Лысяков
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