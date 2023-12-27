Россиянка бросила четырехлетнюю дочь у подруги и исчезла на полгода

На Урале женщина оставила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода

В Оренбургской области женщина бросила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода. Об этом сообщает издание «Урал56.ру».

Россиянка оставила дочь у знакомых в июле этого года. Предполагалось, что она вернется за девочкой через два-три дня. Вскоре женщина перестала выходить на связь.

Подруга, у которой остался ребенок, обратилась в полицию, после чего девочку забрали в детский дом. После этого ее мать вышла на связь, поинтересовалась, как вернуть дочь, и снова исчезла. Орган опеки решил лишить ее родительских прав. Это не первое подобное решение в отношении россиянки, отмечает издание. По имеющимся данным, женщина лишена родительских прав в отношении еще пятерых детей. Семья числится на учете с 2014-го года.

Ранее под Красноярском родители бросили детей в доме без электричества и уехали за границу. Об оставленных без присмотра детях полицейские узнали от соседей. Войдя в дом, они нашли четверых детей, старшему из которых было 15 лет. В комнатах не было света, дети не могли мыться и были ограничены в еде.