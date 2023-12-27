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05:30, 27 декабря 2023Путешествия

Россиянка побывала в Турции и описала поездку фразой «останетесь голодными»

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в отеле Турции вместе с мужем и описала поездку фразой «останетесь голодными». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам путешественницы, ночь в Akkan Luxury Hotel в Бодруме стоила относительно недорого — 4,5 тысячи рублей, поэтому пара не стала обращать внимание на негативные отзывы. Однако после заселения россиянка заметила недостатки выбранного места проживания. Главным минусом этого района она назвала запах застоявшегося моря и рыбы.

Туристка также осталась недовольна едой в гостинице. «Кафе занимает основную часть первого этажа и открыто для всех желающих, по утрам тут подают завтрак. Сразу скажу: останетесь голодными. Первый раз даже не было яичницы», — поделилась впечатлениями автор материала.

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Россиянка добавила, что из кафе отеля открывается красивый вид на набережную, однако из-за близости школы район слишком шумный.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и была разочарована. Она пожаловалась, что возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы, которые «хотят обмануть буквально на каждом шагу».

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      Зарина Дзагоева
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