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04:35, 28 декабря 2023Мир

Российский дипломат сравнил выгоду США и Европы от конфликта на Украине

Дипломат Ульянов: конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа проигрывает
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Если сравнивать выгоду от украинского конфликта, то США получают гораздо больше Европы. Такую точку зрения в интервью РИА Новости высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат назвал Вашингтон главным бенефициаром конфликта, в то время как «Европа очень сильно проигрывает». В качестве примера Ульянов привел Германию.

По его словам, весной прошлого года Москве и Киеву почти удалось договориться о завершении конфликта, но против такого развития событий выступили США и Великобритания, позже к ним присоединился и Евросоюз.

О том, что Запад всячески повышает ставки в украинском конфликте, заявио глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон и Брюссель понимают, что режим в Киеве обречен, но продолжают его поддержку.

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      Марина Совина
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