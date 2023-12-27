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20:22, 27 декабря 2023Мир

Российский посол объяснил протесты в Сербии позицией Вучича по санкциям

Посол Боцан-Харченко: протест в Сербии начался из-за позиции Вучича по санкциям

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Протесты в Сербии начались как способ давления на нее из-за позиции президента Александра Вучича, не пожелавшего присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом в интервью телеканалу RTVI сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Давление очень высокое. Именно вопрос о неприсоединении Сербии к антироссийским санкциям стал ключевым поводом для западной активности и подталкивания оппозиции к протестам», — объяснил причину протестов дипломат.

Ранее экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (сербская разведка и контрразведка) Александр Вулин заявил, что Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов.

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      Виктория Кондратьева
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