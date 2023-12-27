Российский застройщик рассказал о шагах Сбера для сохранения выгодной ипотеки

ГК «Инград»: предложение Сбера позволяет предоставлять жилье по выгодным ставкам

В девелоперской компании ГК «Инград» заявили «Ленте.ру», что Сбер спрогнозировал снижение выдачи ипотеки по госпрограммам и предпринял шаги, которые позволят застройщикам предоставить конечным покупателям жилье по выгодным ставкам. В компании подчеркнули, что Сбер предпринял меры первым на рынке.

«Банк (Сбер — прим «Ленты.ру») первым на рынке спрогнозировал существенное снижение выдачи ипотеки по госпрограммам и поэтому предпринял шаги для сохранения возможности предоставлять ипотеку на покупку новостроек по приемлемым ставкам. Предложение Сбера дает возможность не останавливать выдачи на рынке и предоставлять жилье по выгодным ставкам для конечных покупателей квартир», — подчеркнули в пресс-службе девелоперской компании.

В пресс-службе банка ранее сообщили, что с 11 января 2024 года Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только от аккредитованных банком застройщиков. Решение было принято для поддержания клиентов и партнеров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о будущем льготных программ. По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека. «Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заключила Набиуллина.