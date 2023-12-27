Российскому прокурору предъявили обвинение за избиение в кафе офицера Росгвардии

Хинштейн: избившему офицера Росгвардии прокурору Ахметову предъявили обвинение

Прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, избившему офицера Росгвардии в кафе, предъявили обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В ближайшее время в отношении Ахметова будет решен вопрос о задержании. Накануне его уволили из органов прокуратуры.

Конфликт между мужчинами произошел в одном из кафе Ростова-на-Дону 22 декабря. По некоторым данным, во время отдыха Ахметов разгорячился и стал приставать к другим гостям заведения, среди которых оказался и подполковник. Во время словесной перепалки прокурор ударил оппонента, после чего офицера Росгвардии госпитализировали.