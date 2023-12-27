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08:16, 27 декабря 2023Среда обитания

Шакире поставили памятник на родине

В Колумбии открыли скульптуру в честь Шакиры

Фото: Nadezhda Lebedeva / Global Look Press

На родине певицы Шакиры — в колумбийском городе Барранкилья — поставили скульптуру в ее честь. Кадры с открытия памятника опубликовала артистка в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бронзовую статью высотой 6,4 метра создал художник Йино Маркес. Фигура воспроизводит танцевальное движение певицы из знаменитого музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.

«Я рада поделиться этим с моими родителями. Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в ее день рождения», — написала Шакира в публикации. Певица также была тронута текстом посвящения на статуе.

Ранее колумбийская певица призналась, что поставила свою карьеру на паузу ради бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, который ей изменял. По словам артистки, она хотела брать пример со своих родителей и провести с избранником всю жизнь. Поэтому согласилась на переезд в Испанию, где ей было тяжело работать.

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      Нина Ташевская
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