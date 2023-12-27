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05:26, 27 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачных контратаках ВСУ на купянском направлении.

Минобороны: ВСУ вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Украинская армия была вынуждена отойти в южном и юго-западном направлениях после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский, пишет ТАСС.

Как отметили в пресс-слубже, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции (СВО) на купянском направлении. «Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать. Политик указал, что в настоящий момент союзники сместили свое внимание в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем Киев стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

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      Марина Совина
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