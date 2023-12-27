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14:10, 27 декабря 2023Россия

Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2023 году участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства создали свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022-м, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Для начинающих разработчиков в столице есть три масштабных проекта, например фестиваль для IТ-специалистов «Лидеры цифровой трансформации», конкурс инновационных идей «Новатор Москвы», а также программа по развитию технологических стартапов «Академия инноваторов».

Некоторые команды участвовали сразу в нескольких проектах. Так, создатели платформы по поиску и бронированию креативных площадок «АртМосфера» и разработчики приложения для мониторинга внутренней отделки квартир Deep People победили в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», а позже представили свои идеи в «Академии инноваторов».

«В этом году возрастной порог для участников премии "Новатор Москвы" снизили до 14 лет. В результате претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip. Он также поработал с наставниками в “Академии инноваторов”», — написал Сергей Собянин.

Всего в 2023 году в программах развития молодежного технологического предпринимательства приняли участие более 17 тысяч человек.

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      Алена Шаповалова
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