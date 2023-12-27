Стала известна стоимость голой вечеринки Ивлеевой

Организация голой вечеринки обошлась Ивлеевой в сумму не менее 3,6 млн рублей

Организация скандальной голой вечеринки обошлась блогерше Анастасии Ивлеевой в сумму не менее 3,6 миллиона рублей. Стоимость мероприятия стала известна осведомленному источнику телеканала РЕН ТВ.

«Услуги по договору стоили 2,6 миллиона рублей в качестве аренды для проведения вечеринки. Еще 1,06 миллиона рублей было потрачено на режиссуру мероприятия», — цитирует телеканал собеседника.

При этом администрация клуба «Мутабор», в котором проходило резонансное мероприятие, по данным источника, ничего не знала о его характере. Утверждается, что руководители клуба пребывали в уверенности, что Ивлеева намеревается провести в заведении фотовыставку.

О том, что касается сценария голой вечеринки, Telegram-канал «112» уточняет, что договор на оказание услуг по разработке креативной концепции был заключен 14 ноября. Его Ивлеева подписывала в качестве индивидуального предпринимателя.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Среди ее участников оказались многие звезды российского шоу-бизнеса, а дресс-код предполагал оголение отдельных частей тела. Оказавшиеся в сети фото и видео с вечеринки вызвали скандал, который прокомментировали в Кремле и МИД.