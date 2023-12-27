Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 27 декабря 2023Мир

Стало известно о переговорах американской ЧВК Bancroft о будущей работе с ЦАР

Представитель ЧВК Bancroft: компания ведет переговоры о работе с властями ЦАР

Фото: Yonhap News / Legion-media.ru

Частная военная компания (ЧВК) Bancroft ведет переговоры с властями Центральноафриканской Республики о будущей работе в стране. Об этом заявил представитель ЧВК Bancroft, сообщает РИА Новости.

«С июля Bancroft заложила основы для обсуждения возможной будущей работы с правительством ЦАР», — сказал он.

Также стало известно, что министр иностранных дел Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон отрицает связи правительства страны с Bancroft. Однако она добавила, что США запросили в ООН разрешение разместить в ЦАР оружие и средства коммуникации.

В свою очередь, представитель Bancroft уточнил, что ЧВК не размещала свой контингент в столице ЦАР, однако контакты с руководством страны ведутся.

Ранее Байпо-Темон призвала Россию участвовать в развитии горной добычи. По ее словам, ЦАР нуждается в опыте российских инвесторов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тимошенко обратилась к Зеленскому из-за кризиса на Украине. О чем она попросила президента?

      Раскрыты долги россиян

      На Украине допустили эвакуацию людей из-за тяжелых боев под Купянском

      В Аргентине возобновились протесты против политики нового президента

      Россиянка забила мужа плинтусом и пыталась выдать это за нападение неизвестных

      Популярный российский юморист назвал недостатки КВН

      Миронов призвал лишить участников голой вечеринки Ивлеевой концертов и рекламы

      В России заявили о снижении цен на яйца в десяти регионах

      Мужчина едва не лишился жизни после визита к стоматологу

      Пассажирка описала полет в турбулентности фразой «внезапно самолет просто упал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости