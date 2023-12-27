Стало известно о переговорах американской ЧВК Bancroft о будущей работе с ЦАР

Представитель ЧВК Bancroft: компания ведет переговоры о работе с властями ЦАР

Частная военная компания (ЧВК) Bancroft ведет переговоры с властями Центральноафриканской Республики о будущей работе в стране. Об этом заявил представитель ЧВК Bancroft, сообщает РИА Новости.

«С июля Bancroft заложила основы для обсуждения возможной будущей работы с правительством ЦАР», — сказал он.

Также стало известно, что министр иностранных дел Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон отрицает связи правительства страны с Bancroft. Однако она добавила, что США запросили в ООН разрешение разместить в ЦАР оружие и средства коммуникации.

В свою очередь, представитель Bancroft уточнил, что ЧВК не размещала свой контингент в столице ЦАР, однако контакты с руководством страны ведутся.

Ранее Байпо-Темон призвала Россию участвовать в развитии горной добычи. По ее словам, ЦАР нуждается в опыте российских инвесторов.