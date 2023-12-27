В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

Экс-советник генсека НАТО Куят заявил о планах альянса остановить прием Украины

Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном на YouTube.

Куят заявил о планах НАТО остановить прием Украины. По его мнению, участницы альянса не найдут согласие по этому вопросу.

«НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. . И не произойдет», — отметил советник генсека НАТО.

Генерал напомнил о десятой статье Североатлантического договора, согласно которой приглашение новой страны в альянс допустимо при всеобщем согласии членов НАТО. По его мнению, внутри блока существует много стран, несогласных с этой инициативой.

Ранее вступление Украины в Евросоюз и НАТО назвали ложным путем. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.