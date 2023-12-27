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14:59, 27 декабря 2023Силовые структуры

Стрелявшего по рейсовому автобусу россиянина задержали полицейские

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Полицейские Санкт-Петербурга задержали ранее судимого 20-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде, находившийся при нем пневматический пистолет «Сталкер» изъяли.

Сообщение о том, что неизвестные обстреляли рейсовый автобус на улице Седова, поступило в полицию ночью 24 декабря. Прибывшие на место сотрудники обнаружили стоявший на обочине автобус со сквозным повреждением стекла и металлический шарик, лежавший в снегу. Известно, что в момент стрельбы в салоне не было пассажиров.

Ранее в Челябинске неизвестный обстрелял маршрутку под номером 35, в которой находились пассажиры.

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      Олеся Мицкевич
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