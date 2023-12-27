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16:40, 27 декабря 2023Путешествия

Тысячи туристов превратили популярный пляж в свалку после вечеринки на Рождество

Daily Mail: мэр Сиднея потребовал компенсацию за разгромленный туристами пляж

Около десяти тысяч туристов пришли отпраздновать Рождество на популярном пляже Бронте в Сиднее и превратили его в свалку. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на мэра восточного пригорода Сиднея Уэверли Паулу Масселос.

Она заявила, что была поражена разгромленным пляжем, хотя в день мероприятия там находились полицейские и спасатели. Кроме того, во время рекламной кампании вечеринки в соцсетях гостей предупреждали, что в этой зоне нельзя распивать алкоголь. Масселос потребовала, чтобы виновные в качестве компенсации закрыли огромный счет по уборке Бронте.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что пляж полностью завален мусором, в том числе бутылками, пакетами и другими пластиковыми предметами.

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      Зарина Дзагоева
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