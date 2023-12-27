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14:43, 27 декабря 2023Россия

Ученики российской гимназии побили одноклассника и попали на видео

В Екатеринбурге гимназисты побили одноклассника, его отец обвинил их в травле

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Ученики екатеринбургской гимназии побили одноклассника. Видеозапись происшествия опубликовало сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

На кадрах видно, как один из них бьет лежавшего на полу мальчика ногой.

Отец ребенка обвинил учащихся в травле мальчика. Россиянин заявил, что его сыну могут дать подзатыльник прямо во время урока или отобрать у него портфель. Подобное продолжается уже несколько лет, отметил мужчина. При этом горожанин признал, что у его сына есть проблемы с поведением.

После того как в школе обвинили в провоцировании конфликта самого мальчика, его отец написал заявление в полицию. В итоге конфликт между детьми удалось уладить.

Ранее в Красноярске подростки заставили 13-летнего школьника целовать их обувь. Перед этим мальчика поставили на колени. Поводом к этому стало то, что школьник якобы угрожал девушке и украл у нее деньги.

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      Алан Босиков
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