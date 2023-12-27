Ученики российской гимназии побили одноклассника и попали на видео
Ученики екатеринбургской гимназии побили одноклассника. Видеозапись происшествия опубликовало сетевое издание «Екатеринбург онлайн».
На кадрах видно, как один из них бьет лежавшего на полу мальчика ногой.
Отец ребенка обвинил учащихся в травле мальчика. Россиянин заявил, что его сыну могут дать подзатыльник прямо во время урока или отобрать у него портфель. Подобное продолжается уже несколько лет, отметил мужчина. При этом горожанин признал, что у его сына есть проблемы с поведением.
После того как в школе обвинили в провоцировании конфликта самого мальчика, его отец написал заявление в полицию. В итоге конфликт между детьми удалось уладить.
Ранее в Красноярске подростки заставили 13-летнего школьника целовать их обувь. Перед этим мальчика поставили на колени. Поводом к этому стало то, что школьник якобы угрожал девушке и украл у нее деньги.