Ученики российской гимназии побили одноклассника и попали на видео

В Екатеринбурге гимназисты побили одноклассника, его отец обвинил их в травле

Ученики екатеринбургской гимназии побили одноклассника. Видеозапись происшествия опубликовало сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

На кадрах видно, как один из них бьет лежавшего на полу мальчика ногой.

Отец ребенка обвинил учащихся в травле мальчика. Россиянин заявил, что его сыну могут дать подзатыльник прямо во время урока или отобрать у него портфель. Подобное продолжается уже несколько лет, отметил мужчина. При этом горожанин признал, что у его сына есть проблемы с поведением.

После того как в школе обвинили в провоцировании конфликта самого мальчика, его отец написал заявление в полицию. В итоге конфликт между детьми удалось уладить.

Ранее в Красноярске подростки заставили 13-летнего школьника целовать их обувь. Перед этим мальчика поставили на колени. Поводом к этому стало то, что школьник якобы угрожал девушке и украл у нее деньги.