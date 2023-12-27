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11:47, 27 декабря 2023Спорт

В Госдуме высказались о преследовании уехавших из России спортсменов

Журова выступила против уголовного преследования уехавших из РФ спортсменов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

К уехавшим из России спортсменам, планирующим выступать за другие страны, можно применить такую санкцию, как взыскание компенсации за вклад государства в развитие их карьеры. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«У нас и пять лет назад, и 10, и 15 уезжали спортсмены. Но чаще всего в страны СНГ: конкуренция в российской сборной была так высока, что выступать за нашу страну они не могли, приходилось уезжать в Узбекистан, Киргизию, Грузию. Причем и там они не занимали первые места, просто выступали, продолжая при этом тренироваться в России со своими тренерами. В Европу, Америку вообще уезжало мало людей, и почти никто ничего не добивался», — заметила политик.

Журова не увидела смысла в уголовном преследовании спортсменов за выступления за другие государства, но, по ее мнению, возможным было бы рассмотрение требований компенсаций с таких людей.

«Можно взыскивать с уехавших спортсменов компенсацию. Ведь член сборной получает зарплату, ездит на сборы. На будущее можно юридически проработать этот момент: если человек получал зарплату, государство в него вкладывалось, а он уезжает выступать за другую страну, пусть возвращает деньги», — предложила депутат.

Ранее МВД России 26 декабря объявило в розыск российских шпажистов Виолетту и Сергея Бида, уехавших в США. Однако не уточняется, по какой именно статье УК РФ спортсмены объявлены в розыск.

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