«Политика»: западные наемники решили бросить Украину и отправились по домам

Иностранные наемники перестали получать вознаграждение от Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета «Политика».

По данным журналистов, большинство из таких военных не хотят воевать и отправились по домам. «Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили», — пишет издание.

Автор материала также указал на рост рисков получить травму на Украине. «Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасности все больше и больше», — добавил он.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, не будут возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия.