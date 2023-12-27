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19:15, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

В Европе обратили внимание на изменение риторики Байдена по поддержке Украины

Geopolitika: Байден изменил риторику по поддержке Украины на более сдержанную

Фото: Julia Nikhinson / Globallookpress.com

Риторика президента США Джо Байдена по теме поддержки Украины изменилась на более сдержанную. На это обратил внимание журналист хорватского издания Geopolitika News Зоран Метер.

Он посчитал крахом недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США и отметил, что высказывания Байдена по помощи Киеву во время их встречи изменились.

«Байден на этот раз заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине "как можно дольше". Это существенное отклонение от его предыдущей фразы, повторявшейся как мантра, об оказании помощи Киеву "до тех пор, пока это необходимо" (хотя и ее тоже можно рассматривать как весьма натянутую)», — высказал мнение автор из Европы.

Он также высказал предположение, что Украина не сможет выжить как страна без американской финансовой и военной помощи и таким образом станет заложницей внутренней борьбы в США.

В сентябре Метер высказывался, что изначальное отсутствие у США стратегии по Украине выльется для Запада в кошмар.

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      Антон Похиляк
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