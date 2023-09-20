На Западе указали на новый кошмар из-за шага США по Украине

Обозреватель Geopolitika Метер: США втянут Запад в новый кошмар из-за Украины

Изначальное отсутствие у США стратегии по Украине выльется для Запада в кошмар. Такое мнение высказал обозреватель и главный редактор Geopolitika.news Зоран Метер.

«Стратегии отступления нет, и они тянут нас в новый кошмар. США не придумали, что делать, если все пойдет не так, как хотелось бы», — отметил он. Эксперт указал, что наилучшим вариантом для завершения конфликта на Украине Запад считал проигрыш России с последующим ее разделением, однако эти надежды не оправдались.

В августе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Европейского союза (ЕС) и США в конфликте на Украине ошибочна, за нее расплачиваются украинцы и европейцы. Политик указал на то, что победить Россию выбранным Западом путем нельзя. «Со стороны Запада война протекает по следующей стратегии: украинцы воюют, а мы поставляем деньги, информацию и оружие», — отметил Орбан.