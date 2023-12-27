В Gipsy прокомментировали отмену концерта Анны ASTI после голой вечеринки

В Gipsy заявили, что не знают об отмене концерта Анны ASTI после голой вечеринки

В московском ночном клубе Gipsy прокомментировали новость об отмене новогоднего выступления российской певицы Анны ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) после ее участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «Подъем».

Представители заведения заявили, что не получали информацию о срыве концерта исполнительницы. Отмечается, что продажи билетов на выступление артистки продолжаются — стоимость варьируется от 7,9 до 360 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что новогоднее выступление ASTI в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в голой вечеринке. Гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял примерно 6,5 миллиона рублей. Отмечалось, что сейчас организаторы занимаются поиском замены ASTI.

Известно, что после Gipsy певица планировала выступить в концертном зале «Барвиха Luxury Village», однако и этот концерт сейчас под вопросом. При этом организаторы мероприятия в Барвихе заявили, что отмена концерта ASTI не планируется.