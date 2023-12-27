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14:25, 27 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о работе Путина до двух часов ночи

Песков: Путин 26 декабря работал в Санкт-Петербурге до двух часов ночи

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря, работал в Санкт-Петербурге до двух часов ночи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, то есть фактически сегодня. Потому что состоялись отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана, Узбекистана», — сказал Песков.

Помимо этого, глава государства также провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, добавил он.

Ранее Песков рассказывал, что предвыборный график у Путина будет максимально плотным и насыщенным. По его словам, большая часть этого графика президента является непубличной, но «это почти работа 24 на 7». Выборы в России пройдут в марте 2024 года, Путин уже выдвинул на них свою кандидатуру — он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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      Анастасия Шейкина
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