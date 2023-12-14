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01:46, 14 декабря 2023Россия

Песков рассказал о предвыборном графике Путина

Песков: предвыборный график Путина будет максимально плотным и более насыщенным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Предвыборный график президента России Владимира Путина будет максимально плотным и насыщенным, рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин не в первый раз участвует в президентской гонке и каждый раз акцентируется на продолжении своего обычного рабочего графика. «Он будет более интенсивный, он будет более "разбросанный" по географии страны, более насыщенный по общению с людьми», — заявил представитель Кремля.

Песков заверил, что большая часть этого графика президента является непубличной, но «это почти работа 24 на 7».

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря в Кремле. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что все необходимые процедуры для оформления Путина в качестве кандидата на выборах главы государства будут выполнены.

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      Марина Совина
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