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12:02, 27 декабря 2023Бывший СССР

В МИД России заявили о нежелании Эстонии кормить украинских мигрантов

Захарова: Эстония выдаст Киеву уклонистов из-за нежелания кормить мигрантов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония выдаст уклонистов Киеву из-за нежелания кормить и обеспечивать рабочими местами украинских мигрантов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов. Знаете почему? Да потому что их кормить же надо, тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, обеспечивать работой, лечить», — рассказала она.

По словам Захаровой, принимая выходцев с Украины, Эстония не планировала создать им условия для жизни. Она также подчеркнула, что руководство страны готово лишь проявлять русофобию и проводить регулярные информационные политические атаки против России.

О планах Киева в 2024 году призвать на военную службу уехавших за рубеж граждан в декабре рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он также заявил, что тех, кто не захочет возвращаться на родину, могут ждать санкции.

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      Александр Курбатов
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