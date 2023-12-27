В Москве мужчина необычно покинул корпоратив и остался должен стоматологии

В Москве мужчина выпал из окна на корпоративе и сбил вывеску стоматологии

Мужчина необычно покинул корпоратив в ресторане на улице Обручева на юго-западе Москвы и остался должен стоматологической клинике. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, посетитель выпал из окна второго этажа заведения. После приземления мужчина уполз с места.

В полете он задел наружную вывеску стоматологии на первом этаже здания и поломал буквы.

Данных о состоянии горожанина издание не привело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 50-летний житель Невского района попал в больницу с травмой головы после новогоднего корпоратива.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

До этого в Нижегородской области мужчина напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Причины конфликта тогда не раскрывались.