Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 27 декабря 2023Россия

В Москве мужчина необычно покинул корпоратив и остался должен стоматологии

В Москве мужчина выпал из окна на корпоративе и сбил вывеску стоматологии

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Мужчина необычно покинул корпоратив в ресторане на улице Обручева на юго-западе Москвы и остался должен стоматологической клинике. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, посетитель выпал из окна второго этажа заведения. После приземления мужчина уполз с места.

В полете он задел наружную вывеску стоматологии на первом этаже здания и поломал буквы.

Данных о состоянии горожанина издание не привело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 50-летний житель Невского района попал в больницу с травмой головы после новогоднего корпоратива.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

До этого в Нижегородской области мужчина напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Причины конфликта тогда не раскрывались.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Тимошенко призвала отправить на фронт силовиков

      В Израиле заявили о готовности реализовать первый этап плана Египта по Газе

      Мировые цены на рис установили новый рекорд

      Российская стилистка назвала главные тренды на зиму

      Ветер начал сдувать людей в российском регионе

      В находящейся под санкциями стране оценили темпы экономического роста

      Больных раком россиян вынудили справлять нужду в ведро

      В Москве мужчина необычно покинул корпоратив и остался должен стоматологии

      На Украине под угрозой оказались пенсии и зарплаты бюджетников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости