50-летний петербуржец попал в больницу с травмой головы после корпоратива

В Петербурге 50-летний мужчина попал в больницу с травмой после корпоратива

В Санкт-Петербурге 50-летний житель Невского района попал в больницу с травмой головы после новогоднего корпоратива. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, пострадавший работает заместителем по производству в одной из городских фирм. Гражданская супруга петербуржца рассказала, что у мужчины был праздник на работе. После него тот угодил в нейрохирургическое отделение больницы.

Что именно произошло на корпоративе, мужчина не помнит, поскольку был сильно пьян. Его выписали, а накануне дома ему стало снова плохо.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мужчина напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Причины конфликта не раскрывались, инспекция труда после случившегося организовала проверку.