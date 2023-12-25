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11:32, 25 декабря 2023Россия

50-летний петербуржец попал в больницу с травмой головы после корпоратива

В Петербурге 50-летний мужчина попал в больницу с травмой после корпоратива

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 50-летний житель Невского района попал в больницу с травмой головы после новогоднего корпоратива. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, пострадавший работает заместителем по производству в одной из городских фирм. Гражданская супруга петербуржца рассказала, что у мужчины был праздник на работе. После него тот угодил в нейрохирургическое отделение больницы.

Что именно произошло на корпоративе, мужчина не помнит, поскольку был сильно пьян. Его выписали, а накануне дома ему стало снова плохо.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мужчина напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Причины конфликта не раскрывались, инспекция труда после случившегося организовала проверку.

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      Анна Щербакова
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