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01:10, 27 декабря 2023Россия

В России предупредили США о последствиях замораживания российских активов

Сенатор Пушков: замораживание активов РФ подрывает финансовые позиции США
СюжетКурс доллара:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предупредил США о последствиях замораживания российских активов в долларах.

Сенатор прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что попытки Соединенных Штатов принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы Центробанка России, подорвут влияние Вашингтона в мире.

«Если Bloomberg не в курсе, напомним, что замораживание российских активов в долларах уже подрывает финансовые позиции США как "safe heaven", то есть "надежного рая" для размещения активов, в глазах многих стран мира», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что процесс уже пошел, и в случае, если Соединенные Штаты пойдут дальше, процесс деамериканизации на глобальном финансовом рынке усилится.

Ранее нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что конфискация замороженных активов России сравнима с катаклизмом, поскольку это может негативно сказаться на репутации Запада.

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      Марина Совина
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